Anzeige

FIFA 22: Haaland, Lewandowski & Co - Diese Stürmer sind für das TOTY nominiert FIFA 22: Diese Spieler sind für das TOTY nominiert

Insgesamt 22 Spieler haben es in die engere Wahl zum TOTY geschafft © EA Sports

Marc Engelbrecht

Am Freitag beginnt die Abstimmung zum Team of the Year. Zuerst werden die nominierten Stürmer präsentiert.

In FIFA 22 Ultimate Team steht das Event des Jahres vor der Tür. Ab dem 7. Januar startet mit dem „Team of the Year“ eines der absoluten Highlights für jeden FUT-Zocker. Bevor die begehrten blauen Spezialkarten allerdings in die Packs kommen, findet erst eine Abstimmung statt.

Hier entscheidet im Gegensatz zu den anderen Promos ausschließlich die Community über die finale Elf. EA Sports erstellt lediglich eine Liste der nominierten Spieler, aus der die Fans ihre Favoriten wählen können. Den Anfang machen die Stürmer. Unter den 22 Kandidaten findet sich die Elite des Weltfußballs wieder.

Anzeige

TOTY Stürmer-Wahl: PSG dominiert - Bundesliga zweimal vertreten

Das „Team of the Year“ erscheint traditionell in einer 4-3-3-Formation, sodass sich ein verhältnismäßig ausgeglichenes Bild ergibt. Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass nicht jeder Profi, der einen Platz verdient hat, auch am Ende eine TOTY-Karte bekommt.

Paris Saint-Germain schickt als einziger Klub gleich mehrere Spieler ins Rennen - insgesamt sogar drei. Mit Kylian Mbappe, Neymar und Lionel Messi befindet sich das komplette Angriffs-Trio der Franzosen im engeren Kreis. Besonders der ehemalige Star des FC Barcelona hat gute Chancen. Als Gewinner des Ballon d‘Or sowie der Copa America mit Argentinien ist Messi kaum wegzudenken.

Zur besseren Übersicht habt ihr hier alle Profis mit dem jeweiligen Rating ihrer FUT-Goldkarte aufgelistet:

Lionel Messi (93 OVR)

Robert Lewandowski (92 OVR)

Kylian Mbappe (91 OVR)

Neymar (91 OVR)

Cristiano Ronaldo (91 OVR)

Harry Kane (90 OVR)

Karim Benzema (89 OVR)

Mohammed Salah (89 OVR)

Romelu Lukaku (88 OVR)

Erling Haaland (88 OVR)

Luis Suarez (88 OVR)

Ciro Immobile (87 OVR)

Gerard Moreno (86 OVR)

Lorenzo Insigne (86 OVR)

Lautaro Martinez (85 OVR)

Mikel Qyarzabal (85 OVR)

Jack Grealish (84 OVR)

Dusan Tadic (84 OVR)

Federico Chiesa (83 OVR)

Dimitri Payet (80 OVR)

Dusan Vlahovic (78 OVR)

Jonathan David (78 OVR)

In der langen Liste der besten Angreifer sind mit Robert Lewandowski und Erling Haaland auch zwei Bundesliga-Stars vertreten.

Der Pole gilt aufgrund seiner wettbewerbsübergreifenden Performance als einer der Top-Favoriten. Neben seinen überragenden Leistungen in der Beletage des deutschen Fußball, wo er den Torrekord von Bayern-Legende Gerd Müller brechen konnte, spielte er auch in der Nationalelf groß auf. Elf Tore in einem Kalenderjahr bedeuten einen Bestwert.