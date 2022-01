Bundesliga heute: FC Bayern vs. Gladbach - FCB mit Not-Startelf! LIVE im TV, Stream & Ticker

Trotz der zahlreichen Coronafälle tritt der FC Bayern zum Rückrunden-Start gegen Gladbach an. Julian Nagelsmann will Revanche - aber wie könnte seine Elf aussehen?

Trotz der neun positiv auf Corona getesteten Spieler des FC Bayern soll der Rückrundenauftakt des Rekordmeisters am Freitagabend gegen Borussia Mönchengladbach wie geplant stattfinden.

Bundesliga heute: FC Bayern auch ohne Leon Goretzka

Die Startelf der Münchner stellt sich also beinahe von selbst auf - ist aber unter anderem auch dank Rückkehrer Joshua Kimmich immer noch erstklassig besetzt.

Bundesliga heute: FC Bayern - Gladbach

„ Ich habe schon ein bisschen Revanche-Gedanken , sch*** auf die aktuellen Umstände - auch wenn es am Ausgang im DFB-Pokal nichts ändert. Und auch wenn wir nur U23-Spieler auf der Bank haben, will ich trotzdem gewinnen“, betonte Nagelsmann.

Auch die Gladbacher gehen nicht ganz ohne Personalsorgen in die Rückrunde: Keanan Bennetts, Mamadou Doucouré, Joe Scally und Denis Zakaria wurden positiv auf Corona getestet, Ramy Bensebaini weilt beim Afrika-Cup und Jonas Hofmann befindet sich nach einer Knie-OP noch im Aufbautraining.

Gladbach in der Krise - Zakaria und Ginter gehen

Außerdem sorgt die sportliche Situation für Unruhe: In den letzten fünf Partien vor der Winterpause gelang kein einziger Sieg, die Borussia ist auf Tabellenplatz 14 abgerutscht. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

In der Winterpause verkündeten obendrein die Leistungsträger Zakaria und Matthias Ginter, dass sie ihre im Sommer auslaufenden Verträge nicht verlängern und den Verein verlassen werden.

„Aufgrund unserer sportlichen Lage wollten und mussten wir jetzt Klarheit haben“, betonte Sportdirektor Max Eberl: „Das ist das, was wir brauchen, um einigermaßen befreit in die Rückrunde zu gehen, in der nun jeder seinen Fokus auf Borussia Mönchengladbach legen kann.“