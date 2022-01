Australian Open: Anhörung von Novak Djokovic am Montag - Urteil erst später?

Novak Djokovic wartet nach dem Einkassieren seines Visums weiter auf seine Einreise in Australien. SPORT1 erklärt, wie es weitergeht.

Seit Mittwoch dreht sich in der (Tennis)-Welt alles um die Frage, ob Novak Djokovic nach Australien einreisen darf oder nicht.

Der Tennis-Star war nach Down Under geflogen, da er eine medizinische Ausnahmegenehmigung besaß. Damit hoffte er, die harten Einreisebeschränkungen des Landes, die nur gegen das Coronavirus geimpfte Menschen einreisen lassen, zu umgehen.

Bei seiner Ankunft in Melbourne wurde dann aber sein Visum von der Grenzbehörde einkassiert. Die australische Innenministerin bekräftigte am Freitag nochmal, dass der Serbe die Einreisebedingungen nicht erfüllt habe.

Djokovic zum Warten im Hotel verdonnert

Die Grenzpolizei wollte ihn bereits wieder auf die Heimreise schicken, doch Djokovics Anwälte konnten dies in letzter Sekunde verhindern.

Somit sitzt der 31-Jährige nun sehr wahrscheinlich im Park Hotel in Melbourne - eine Unterkunft für Asylsuchende. Offiziell bestätigt ist das von den Behörden zwar noch nicht, aber er ist bei seiner Ankunft dort erkannt worden.

Wie geht‘s weiter vor Australian Open?

Bis voraussichtlich Montag wird der Weltranglistenerste in dem Hotel bleiben müssen. Um 10 Uhr Ortszeit wird dann sein Fall vor dem Bundesgerichtshof verhandelt.

Bisher ist dazu noch nichts Genaues bekannt. Laut australischen Medien soll er sich in den letzten sechs Monaten erneut mit dem Coronavirus infiziert haben.

Es gibt aber noch drei andere Optionen, die eine Ausnahmeregelung rechtfertigen würden: eine starke Reaktion auf eine Covid-Impfung, eine entzündliche Herzerkrankung in den vergangenen drei Monaten oder eine akute Erkrankung.

Einreise nach Australien? Experten nicht einig

Der Migrationsanwalt Angel Aleksov sagte der Financial Review , dass es für Djokovic schwer werden könnte. Sollte er nämlich als Genesener die Ausnahme bekommen haben, muss er nicht nur den positiven PCR-Test nachweisen, sondern auch seine Bereitschaft zur Impfung belegen.

Verband Tennis Australia macht Druck

Am Montag um 10 Uhr Ortszeit eröffnet Richter Anthony Kelly dann die Verhandlung. Dort muss Djokovic dann alle Beweise vorlegen, die seine Ausnahmegenehmigung rechtfertigen.

Ob am selben Tag auch ein Urteil gefällt wird, ist offen. Das Turnier beginnt am 17. Januar.

Für den Richter ist das jedoch nicht von Bedeutung. „Es tut mir leid, aber ich möchte mit dem nötigen Respekt sagen, dass der Schwanz hier nicht mit dem Hund wedeln wird“, sagte Kelly an Tennis Australia gerichtet.

Es droht also eine juristische Hängepartie zu werden, die Djokovic selbst im positiven Falle, also der erlaubten Einreise in Australien, zum Verhängnis werden könnte.