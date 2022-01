LoL: Patch 12.1 für Spieler mit Inselbegabung

Zwei Lanes und eine Insel

Zwei Tanks oder Bruiser, die sich ungeachtet der Dinge, die um sie herum passieren, in einem immerwährenden Kreis abwechselnd kloppen und hochheilen. Da Solokills in diesem etwas anderem Circle of Life eher Mangelware sind, entscheidet am Ende oftmals die Anzahl der gefarmt Creeps über den „Gewinner“ dieses einsamen Duells.