Bundesliga: Fürth verpflichtet Pululu aus Basel

Das abgeschlagene Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth rüstet sich weiter für die aussichtslos erscheinende Aufholjagd in der Fußball-Bundesliga.

Einen Tag vor dem Rückrunden-Start am Samstag gegen den VfB Stuttgart gab das Kleeblatt die Verpflichtung von Offensivspieler Afimico Pululu vom FC Basel bekannt. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Pululu gegen Stuttgart bereits „eine Option“

In Basel kam er in 84 Pflichtspielen auf 17 Torbeteiligungen. "Afi ist ein sehr talentierter junger Spieler, der über große Dynamik verfügt und ein gutes Eins-gegen-eins hat", sagte Trainer Stefan Leitl. Der Neue sei gegen den VfB "sicherlich eine Option", aber nicht von Beginn an.