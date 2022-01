Bundesliga: Amiri von Bayer Leverkusen positiv auf Corona getestet

Mittelfeldspieler Nadiem Amiri vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte Trainer Gerardo Seoane auf der Pressekonferenz am Freitag vor dem Rückrundenstart am Samstag gegen Union Berlin mit. (Bayer Leverkusen - Union Berlin am Samstag ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)