FC Bayern: Bringt Nagelsmann Talente Ibrahimovic, Wanner, Arrey-Mbi, Copado und Motika gegen Gladbach? Das sind Nagelsmanns Young Guns

Der FC Bayern aktiviert nach dem Corona-Chaos mit neun positiven Fällen im Team von Julian Nagelsmann den eigenen Nachwuchs. SPORT1 stellt fünf Talente vor, denen beim Rückrunden-Start ein Einsatz winkt.

Der Notfall-Plan des FC Bayern steht!

„Es gibt Revanche-Gedanken“, sagte Julian Nagelsmann vor dem ersten Wiedersehen mit Borussia Mönchengladbach nach der 0:5-Klatsche im Pokal – und ergänzte mit Blick auf die angespannte Personallage: „Scheiß auf die Umstände!“

Dass deren Alltag normalerweise nur Junioren-Bundesliga oder Regionalliga Bayern heißt, ist für Nagelsmann kein Problem - im Gegenteil. „Jede negative Seite hat auch immer eine positive - und jetzt ist es die Förderung dieser jungen Spieler“, betonte der 34-Jährige am Donnerstag.

SPORT1 stellt fünf Talente vor, die gegen Gladbach eine Chance bekommen könnten. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

BRIGHT ARREY-MBI

18, Deutsch-Engländer, vielseitig in der Abwehr einsetzbar und körperlich robust.

Arrey-Mbi bekam 2020 unter Nagelsmann-Vorgänger Hansi Flick schon einmal in einem Champions-League-Spiel gegen Atlético Madrid eine Startelf-Chance auf der Linksverteidiger-Position.

Ersetzt er nun den an Corona erkrankten Alphonso Davies? Gegen einen Einsatz von Beginn an spricht, dass Arrey-Mbi erst am Donnerstagmorgen aus England in die bayerische Landeshauptstadt reiste.

Eine Alternative wäre eine Dreierkette mit dem wieder genesenen Joshua Kimmich im Zentrum an der Seite von Benjamin Pavard (halbrechts) und Niklas Süle (halblinks). Arrey-Mbi könnte dann von der Bank kommen - zumal unklar ist, wie lange der zuletzt von Rückenproblemen heimgesuchte Süle durchhält.

ARIJON IBRAHIMOVIC

Der Youngster mit dem berühmten Namen feierte erst am 11. Dezember seinen 16. Geburtstag, mit 15 ließ Nagelsmann ihn aber schon erstmals mit den Profis mittrainieren. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

„Ari“ nennen sie den in Nürnberg geborenen Deutsch-Kosovaren, der auch schon bei mehreren DFB-Juniorenteams überzeugt hat.

Seine große Stärke? Das Eins-gegen-Eins, für sein Alter ist der meist als hängende Spitze agierende Ibrahimovic sehr robust. Ein Einsatz gegen Gladbach würde ihn zum jüngsten Bundesliga-Spieler der Vereinsgeschichte machen – es sei denn, ein anderer Jungspund „grätscht“ dazwischen.

PAUL WANNER

Der aus dem Allgäu stammende Wanner ist das jüngste Küken im dezimierten Bayern-Kader. Erst kurz vor Weihnachten, am 23. Dezember, wurde der Offensivspieler 16.

Am wohlsten fühlt sich Wanner auf der Position des klassischen Zehners, er spielt bei der U19 des FCB aber auch hin und wieder auf den Außenbahnen.

„Er ist ein herausragendes Talent, ein sehr schneller Spieler mit einer unglaublich guten Technik und sehr vielen guten Ideen und großem Vertrauen in seine eigenen Qualitäten - auch bei den Profis“, schwärmte Nagelsmann am Donnerstag auf SPORT1-Nachfrage.

Auch die Profi-Kaderplaner um Hasan Salihamidzic und Marco Neppe halten große Stücke auf ihn und möchten ihn langfristig an den Verein binden. Nagelsmann: „Er ist ein Spieler, den ich im Auge habe und den wir in Zukunft fördern müssen.“

NEMANJA MOTIKA

Der neben dem kränkelnden Angreifer Gabriel Vidovic zahlenmäßig stärkste U23-Spieler des Rekordmeisters.

Der 2017 von Hertha BSC in die Jugendabteilung des FCB gewechselte Serbe kommt auf 15 Tore und acht Assists in der Regionalliga. Der 18-Jährige, meist als Linksaußen eingesetzt, durfte auch schon in der Saisonvorbereitung bei den Profis ran und wusste dabei in dem einen oder anderen Testspiel zu gefallen.

Ein Einsatz gegen Gladbach würde ihm die Möglichkeit bieten, sich auch bei anderen Klubs ins Schaufenster zu stellen. Die Regionalliga scheint eine Nummer zu klein für ihn zu sein, und die Konkurrenz bei den Profis ist enorm.

Motika (Vertrag bis 2023) wechselte erst vor kurzem seinen Berater – ein Indiz dafür, dass er sich nach anderen Klubs umschaut. Nach SPORT1-Informationen wird intern eine Leihe diskutiert.

LUCAS COPADO

Der Sohn von Ex-Bundesliga-Profi Francisco Copado ist zugleich der Neffe von Bayern-Boss Salihamidzic.

Dass Copado junior aber nicht nur wegen dieser Verbindung am Campus spielt, hat er schon häufiger unter Beweis gestellt – so auch während der Saisonvorbereitung bei den Profis, als er vor allem in einem Testspiel gegen den 1. FC Köln gute Ansätze zeigte.

Nagelsmann lud den Angreifer seither immer mal wieder zum Training ein. Doch aufgrund der Konkurrenz wird sich auch für Copado, der am 10. Januar 18 wird, früher oder später die Frage nach einer Leihe stellen.

