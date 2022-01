Darts Premier League: Wird Sherrock doch nominiert? Marijanovic hofft auf Cullen & Humphries

Sherrock in der Premier League of Darts?

Robert Marijanovic nennt dennoch Gründe, die für eine Teilnahme der beliebten Engländerin sprechen: „Für Fallon Sherrock in der Premier League spricht aus Marketingsicht, dass es noch einmal Zuschauer akquirieren und binden würde. Die Leute wollen natürlich wissen, wie sich die Dame in diesem Feld schlagen würde. Es würde die Premier League in jedem Fall bereichern und den Dartssport auch medial pushen“, sagte der Darts-Halbprofi bei SPORT1 .

Dagegen spreche hingegen die Tatsache, dass sie keine Tour Card besitze und „auch kein Profi ist. Auch die Zahlen sprechen dagegen. Sie hat natürlich unglaublich gute Partien die letzten Monate gespielt, aber von den Zahlen her kommt sie nicht an die anderen Spieler heran“, macht der dreimalige WM-Teilnehmer deutlich.

Darts: Marijanovic hofft auf Cullen und Humphries

Bei der WM hatte „The Rockstar“ nur knapp den Einzug ins Achtelfinale verpasst. In einem Krimi musste er sich am Ende mit 3:4 Martijn Kleermaker geschlagen geben.

Auch Humphries, der im Ally Pally erst im Viertelfinale an Gary Anderson scheiterte und „eine Menge Spaß gemacht hat“, würde Marijanovic gerne in der Königsklasse sehen. „Die zwei Namen werden vielleicht nicht ganz oben gehandelt, wären aber auf jeden Fall eine Bereicherung.“

Wright spricht sich für Rydz aus

Weltmeister Wright hingegen brachte nach seinem Viertelfinale in London Kontrahent Callan Rydz ins Gespräch gebracht. „The Riot“ trieb den Schotten bis an die Grenze und musste sich denkbar knapp mit 4:5 geschlagen geben. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Darts-WM)

„Er ist ein großartiger Junge. Er verdient einen Platz in der Premier League, so wie er hier gespielt hat. Er hat mich hier bis zum Äußersten gefordert. Also warum nicht? Wir spielen die Finals in Newcastle - und er könnte dabei sein. Ich würde ihn gerne dort sehen“, so „Snakebite“ bei SPORT1.