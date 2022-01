FC Augsburg: Rekordtransfer Ricardo Pepi - Weinzierl warnt vor Erwartungen

„Er ist 18 und einen Monat jünger als mein Sohn. Wenn ich denke, dass ich den nach Amerika schicke und er sich da vor der Presse erklären und die riesigen Erwartungen der Fans erfüllen muss - das ist sehr viel“, sagte Weinzierl vor dem möglichen Debüt des Sturmjuwels am Samstag in Hoffenheim. (Bundesliga: TSG Hoffenheim - FC Augsburg, Sa. ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Ricardo Pepi neuer Rekordtransfer des FC Augsburg

Weinzierl ist davon überzeugt, "dass er einschlägt". Allerdings sei Pepi noch sehr jung und müsse sich an das hohe Niveau in der Bundesliga erst gewöhnen: "Davor warne ich immer." Der FCA sehe in ihm "eine clevere und langfristige Investition, das heißt aber nicht, dass er nicht von Anfang an spielen könnte".