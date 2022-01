Sascha Mölders findet neuen Klub bei Sonnenhof Großaspach als spielender Co-Trainer

Die „Wampe von Giesing“, wie sein Spitzname in der bayerischen Landeshauptstadt lautete, schließt sich einem Regionalligisten an, der in argen Abstiegsnöten steckt. Die SG Sonnenhof Großaspach gab die Verpflichtung am Freitagvormittag bekannt. Zuletzt war Mölders auch mit dem 1. FC Kaiserslautern in Verbindung gebracht worden. (Zum SPORT1-Transferticker)