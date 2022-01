Borussia Mönchengladbach: Manager Max Eberl in der Kritik

Aufschwung unter Hütter? Fehlanzeige!

Die meisten Anhänger hätten den damaligen Gladbach-Coach am liebsten sofort entlassen, doch Sportdirektor Max Eberl hielt bis zum Saisonende an Rose fest. Nach einer Niederlagenserie im Anschluss an Roses Wechsel-Ankündigung schaffte es die Borussia nicht mehr, sich für Europa zu qualifizieren und landete auf Platz 8.

Shit happens, hätte man sagen können - wenn es nicht in der aktuellen Saison so weitergegangen wäre. Dabei hatte Eberl mit Adi Hütter einen anerkannten Erfolgstrainer an den Niederrhein gelotst, doch der Erfolg wollte sich nicht einstellen. (Fans glauben an Hütter-Entlassung)