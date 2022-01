Biathlon-Weltcup Oberhof: Sechs Coronafälle - auch Russland-Star betroffen

Der russische Top-Athlet Eduard Latypov verpasst den Weltcup in Oberhof coronabedingt © Imago

Nach den Wettersorgen in Oberhof schlägt nun auch Corona beim Biathlon-Weltcup zu: Drei Athleten fallen aus, auch mehrere Teamoffizielle sind betroffen.

Der ohnehin unter schwierigen Verhältnissen steigende Biathlon-Weltcup in Oberhof ist nun auch von mehreren Coronafällen beeinträchtigt worden.

Wie die ARD am Freitagmittag am Rande des Sprints der Männer (Biathlon-Weltcup: Sprint der Männer in Oberhof JETZT im LIVETICKER) berichtete, gab es insgesamt sechs positive Coronatests.