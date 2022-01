Anzeige

All-German-Team: Unicorns of Love steigen in Valorant ein! Valorant: UOL gründet deutsches Team

Nicht nur LoL -Die Unicorns of Love steigen nun auch in Valorant ein! © Riot Games

Robin Ahlert

Die Unicorns of Love sind vor allem für ihre Teams in League of Legends und Counter Strike bekannt. Nun wurde das Portfolio um einen weiteren eSports-Titel erweitert.

Nun also auch Valorant. Neben PUBG Mobile, Clash of Clans, Simracing und den Aushängeschildern League of Legends und Counter Strike stellen die Unicorns of Love nun ein weiteres Team in einem beliebten eSports-Titel.

Pünktlich zum baldigen Start des 2022er VCT (Valorant Champions Tour, Anm. d. Red.) Circuit gab die deutsche Organisation via Twitter bekannt, auch in Riot Games Shooter die „Love spreaden“ zu wollen.

Deutsche Orga mit deutschem Team

Das Besondere an der ganzen Sache? Das neue Roster besteht ausschließlich aus deutschen Spielern. Diese sind:

Domenic „Chefstrobel“ Strobel

Kenny „Luc1d“ Gauthier Kühlmann

Philipp „Treelover“ Urban

Leandro „Lele“ de Nittis

Gianluca „xTribune“ Oehme

Der bekannteste Name ist hierbei sicherlich der von xTribune. Der 24-jährige Deutsch-Italiener ist seit 2020 in der Valorant-Szene aktiv und wird das neue UOL-Team als Kapitän anführen. Doch auch Chefstrobel, der seine eSports-Karriere in Fortnite begonnen hatte, sowie Lele sind keine Unbekannten.

Beide haben bereits an der im vergangenen Dezember stattgefundenen RCADIA Valorant United unter der Einhorn-Flagge zusammengespielt und dort den 5.-8. Platz belegt.