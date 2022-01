Halo Infinite: Acend & Cloud9 gewinnen Pro Series 1

Die Pro Series in Halo Infinite hat seine ersten Champions gefunden. In Europa dominiert Acend die CS:GO-Könige von NAVI, während in Nordamerika Cloud9 über allen thront.

Cloud9 setzt seinen Siegeszug in der Halo Championship Series (HCS) fort. Gut zwei Wochen nach dem Gewinn des Raleigh-Majors ist Cloud9 weiterhin der Konkurrenz überlegen. In Europa hat indes Acend für ein dickes Ausrufezeichen gesorgt.

Die Gewinner der ersten HCS Pro Series

Während die Ligen anderer großer eSports-Titel noch im Winterschlaf verharren, ist in der HCS schon die erste Pro Series entschieden. 16 Teams traten im K.o-System gegeneinander an, um Saisonpunkte für das kommenden Major zu sammeln. Cloud9 startete sichtlich selbstbewusst ins neue Jahr und schaltete mit G2 Esports, Sentinels und FaZe Clan drei absolute Schwergewichte im Halo-eSports aus. Im Finale hieß der Gegner dann wieder FaZe Clan.

Partie 1 entschied der 24-jährige Braedon „StelluR“ Boettcher durch seine 20-Kill-Performance. Trotz aller Dominanz und Cloud9′s beeindruckender Winrate auf Recharge (78 %) wurde es in Partie 2 ein enges Slayer-Match. Am Ende entschieden lediglich Nuancen über den Sieg, den abermals Cloud9 einfuhr. Auf der dritten Map, Bazaar, sicherte sich der FaZe Clan früh die Flagge des Gegners und hielt den Vorsprung komfortabel. Nur eine Minute vor Zeitablauf schlug der Champion jedoch zurück und drehte die Partie.

In Europa kam es zum Beben wegen der Österreicher von Acend. Der frischgekrönte Valorant-Weltmeister hat sich auch in Halo Infinite große Ziele gesetzt und setzte diese prompt in die Tat um. Zum Erstaunen aller ist das französisch-britische-Roster beinah mühelos an der Konkurrenz vorbeigerauscht. Im Großen Finale schlug man den Favoriten NAVI mit 3:0 - wie schon im Winner Bracket Finale zuvor.