Coach Rohr offen für neuen Job

Rohr will dann wieder als Nationaltrainer arbeiten - liebend gerne wieder in Afrika: "Man kennt mich dort, aber es gibt auch andere Kontakte."

Rohr war im Dezember wenige Wochen vor dem am Sonntag in Kamerun beginnenden Afrika-Cup entlassen worden. Darüber sei er "enttäuscht und erleichtert" gewesen. Die Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen sei in den "letzten Wochen und Monaten schwierig" gewesen. Enttäuschend sei es aber gewesen, "weil die Mannschaft jung und entwicklungsfähig" sei: "Sie hat Substanz."