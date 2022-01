Olympia-Aus für Shaun White? Snowboard-Superstar vor letzter Quali-Chance mit Corona

Shaun White peilt seine fünften Olympischen Spiele an. Vor der letzten Quali-Chance muss der Snowboard-Superstar jedoch einen herben Rückschlag verkraften.

Snowboard-Superstar Shaun White hat vor seiner letzten Quali-Chance für die Olympischen Spiele in Peking einen schweren Rückschlag erlitten.

Der dreimalige Goldmedaillengewinner in der Halfpipe litt bis vor Kurzem an einer COVID-19-Infektion. Das machte White vor dem Weltcup in Mammoth Mountain im US-Bundesstaat Kalifornien öffentlich.