Sportwetten: Senegal Favorit bei Afrika-Cup

Favorit auf den Titel des Torschützenkönigs ist Liverpools Stürmerstar Mo Salah. Der Ägypter führt das Ranking mit einer Quote von 4,50 vor seinem Liverpooler Teamkollegen Sadio Mane aus dem Senegal (Quote 8,00) und dem Algerier Riyad Mahrez von ManCity (Quote 9.00) an. FC-Bayern-Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting aus Kamerun ist mit einer Torjäger-Quote von 26,00 notiert.