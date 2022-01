Ligue 1: Nächste Spielabsage bei HSC Montpellier - ES Troyes AC

Es ist die dritte Absage in kürzester Zeit in Frankreich © FIRO SPORTPHOTO/PSI/FIRO SPORTPHOTO/PSI/SID

Die französische Fußball-Profiliga hat das Ligue-1-Spiel zwischen HSC Montpellier und ES Troyes AC, das am Sonntag am 20. Spieltag stattfinden sollte, wegen eines Corona-Ausbruchs in Troyes abgesagt.