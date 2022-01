DEL: Vernichtendes Urteil von Nürnbergs Stefan Ustorf - keine Fairness, Abbruch droht

Ustorf sieht in der DEL keine sportliche Fairness © FIRO SPORTPHOTO/FIRO SPORTPHOTO/SID

Sportdirektor Stefan Ustorf von den Nürnberg Ice Tigers glaubt nach den vielen Coronafällen und Spielabsagen nicht mehr an einen fairen Wettbewerb in der Deutschen Eishockey Liga (DEL).

„Die sportliche Fairness in der DEL, in der DEL2, in der Oberliga - die ist vorbei“, sagte Ustorf im Interview mit MagentaSport. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der DEL)