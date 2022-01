Astralis lässt grüßen: Team Vitality enthüllt neues CSGO-Roster

Im vergangenen Jahr dominierte eine eSports-Organisation Counter-Strike nach Strich und Faden: Natus Vincere, kurz NAVI. Doch auch Team Vitality konnte den einen oder anderen Erfolg erzielen. Unter anderem wurde die Intel Extreme Masters XVI - Winter gegen Ninjas in Pyjamas gewonnen und so ein Preisgeld von 100.000 US-Dollar eingestrichen. Zwar schaffte man es im Zuge des PGL Majors in Stockholm nicht über eine Platzierung im Mittelfeld hinaus, dennoch konnte 2021 durchaus als erfolgreiches Jahr verbucht werden.