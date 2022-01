Serie A: Corona-Chaos immer schlimmer - offenbar drei weitere Spielabsagen

Nach den jüngsten Spielausfällen in der Serie A geht das Chaos offenbar am Wochenende weiter. Die Vereine fordern eine Änderung der aktuellen Regeln.

Nachdem zum Jahresstart in der italienischen Serie A vier für Donnerstag angesetzte Spiele wegen mehrerer Coronafälle abgesagt wurden, werden am nächsten Spieltag am Wochenende offenbar weitere drei Partien ebenfalls nicht ausgetragen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Serie A)