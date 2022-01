Handball-EM: Bundestrainer Alfred Gislason macht Corona Sorgen

„Natürlich macht einem das Sorgen zu sehen, was in vielen Ländern passiert“, sagte Gislason. Die täglichen Nachrichten über neue Infektionen bei anderen Teams sind ihm und seiner Mannschaft Warnung und Antrieb zugleich.

„Es spornt uns an, extrem selbst aufzupassen, dass wir alle negativ bleiben“, so der Isländer im DHB-Magazin „Spotlight“.

Frankreich als wichtiger Gradmesser für Deutschland

Das Spiel gegen die Eidgenossen, spätestens aber die EM-Generalprobe gegen das französische Starensemble am Sonntag gilt als echter Gradmesser, wie weit das international weitgehend unerfahrene Team schon ist - und was beim Turnier in der Slowakei und in Ungarn von der deutschen Mannschaft erwartet werden kann. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Handball-EM)