Ajax Amsterdam verstößt gegen Corona-Regeln - Trainingslager abgebrochen

Vier im Trainingslager in Portugal positiv getestete Spieler hat der Klub mit einem Privatflugzeug zurück in die Niederlande fliegen lassen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Eredivisie)

Die niederländischen Regeln verbieten allerdings mit Corona infizierten Personen, Flugreisen zu unternehmen. Sie müssen sich an dem Ort, wo der positive Test stattgefunden hat, in Quarantäne begeben. Erst nach einem negativen PCR-Test dürfen sie die Heimreise antreten.

Ajax Amsterdam bricht Trainingslager ab

Ajax hat am Donnerstag nach Bekanntgabe der positiven Tests sein Trainingslager in Quinta do Lago in Portugal abgebrochen. Die Namen der vier auf Corona positiv getesteten Spieler wurden nicht genannt. Unter ihnen sollen sich aber zwei Spieler der Startelf befinden.