Philippe Coutinho wechselt vom FC Barcelona zu Aston Villa mit Steven Gerrard

Gerrard: „Er traf einen Nerv bei mir“

Von 2013 bis 2015 spielten Gerrard und Coutinho zusammen im Mittelfeld des FC Liverpool in der Premier League. Der damals erst 21-jährige Coutinho hinterließ gleich von Beginn an einen guten Eindruck bei der Liverpool-Legende: „Er traf einen Nerv bei mir. Er spiegelte meine eigene Art und Weise wider, Fußball spielen zu wollen“, schrieb Gerrard in seiner Autobiografie „My Story“.

In seiner Zeit bei Liverpool wusste der Brasilianer zu überzeugen, in 201 Spielen für die Reds kam er auf beeindruckende 99 Torbeteiligungen - und es kam, wie von Gerrard prophezeit.

Die hohe Wertschätzung zwischen Coutinho und Gerrard ist derweil beidseitig. Zum Abschied Gerrards von den Reds schrieb Coutinho in den sozialen Medien: „Steve, es war eine Ehre für mich, mit einer solchen Legende wie dir zu spielen. Ich habe dank dir in meiner Zeit hier viel gelernt, sowohl auf als auch neben dem Platz. Vielen Dank für all die Unterstützung und Ermutigung über die Jahre. Dein Glaube an mich hat mir geholfen, ein besserer Spieler zu werden. Ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute.“