Djokvovic: Australiens Innenministerin wehrt sich - "Wird nicht gefangen gehalten"

Frankfurt am Main (SID) - Australiens Innenministerin Karen Andrews ist den Vorwürfen der Familie des serbischen Tennisstars Novak Djokovic über dessen Behandlung nach der verweigerten Einreise entschieden entgegengetreten.

„Herr Djokovic wird in Australien nicht gefangen gehalten, es steht ihm frei, jederzeit auszureisen“, sagte Andrews am Freitag gegenüber australischen Medien: „Und der Grenzschutz wäre ihm dabei auch behilflich.“

Djokovics Vater Srdjan hatte am Donnerstag behauptet, sein Sohn werde „in einem Gefängnis“ gefangen gehalten. Zudem hatte er den Weltranglistenersten auf einer kuriosen Pressekonferenz in Belgrad mit Jesus am Kreuz verglichen.