Biathlon: Weltcup in Oberhof Heute: Sprint, Staffel & Verfolgung LIVE im TV, Stream, Ticker

Die Frauen galten als Hoffnungsträger, die Männer als Sorgenkinder: Doch vor dem Start in die Heimweltcups in Oberhof haben sich die Rollen im deutschen Biathlon-Team gedreht.

Über der Leistungsfähigkeit der deutschen Biathletinnen beim Heimweltcup in Oberhof mit dem Auftakt am Freitag (Biathlon-Weltcup: Sprint der Männer ab 11.30 und Sprint der Frauen ab 14.15 Uhr im Liveticker) in den Sprints stehen deshalb große Fragezeichen, die anfangs kritisch beäugten Männer werden es wohl richten müssen.

Biathlon Heute LIVE: Die Weltcup-Rennen in Oberhof am Wochenende im Überblick:

So können Sie den Biathlon-Weltcup in Oberhof LIVE verfolgen:

Biathlon Heute: Heimweltcup in Oberhof im Fokus

Der Sensationssieg von Johannes Kühn im Sprint von Hochfilzen sei die „Zündung“ gewesen, führte der 51-Jährige aus. In Annecy schafften es vor der Weihnachtspause gleich vier verschiedene Athleten in die Top Ten.

An der fehlenden Konstanz werde sich in diesem Winter „nichts mehr groß ändern“, prophezeite der Bundestrainer: „Viele Athleten sind in einer Phase, in der sie sich die Konstanz antrainieren müssen.“