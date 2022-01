VfL Wolfsburg: Koen Casteels hat trotz Krise "positives Gefühl"

Trotz der jüngsten Ergebniskrise beim VfL Wolfsburg startet Koen Casteels mit einem positiven Gefühl in die Rückrunde - und nimmt seine Kollegen in die Pflicht.

Kapitän Koen Casteels vom kriselnden Bundesligisten VfL Wolfsburg will zu Beginn der Rückrunde am kommenden Sonntag (Bundesliga: VfL Bochum - VfL Wolfsburg, So. ab 17.30 Uhr im LIVETICKER) bei Aufsteiger VfL Bochum den Reset-Knopf drücken.