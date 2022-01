Australian Open: Novak Djokovic sorgt für Chaos - jetzt reagiert Boris Becker

Nadal über Djokovic: "Wusste seit Monaten, was die Voraussetzungen sind"

Die Einreise-Posse um Novak Djokovic bestimmt die Schlagzeilen vor den Australian Open. Sein Ex-Trainer Boris Becker nimmt den Serben in Schutz.

Jetzt hat sich die deutsche Tennis-Legende zum Einreise-Chaos rund um die Nummer 1 der Welt vor den Australian Open geäußert und Djokovic in Schutz genommen. (BERICHT: Was Djokovic jetzt alles droht)

Boris Becker: „Möchte Djokovic verteidigen“

Das Visum des Grand-Slam-Rekordchampions war nach dessen Ankunft am späten Mittwochabend wegen Nichterfüllung der Pandemie-Einreisebestimmungen von den australischen Behörden widerrufen worden. (Pressestimmen: „Warum zum Teufel war er hier?“)

Djokovic befindet sich in einem Quarantäne-Hotel für Einwanderer in Melbourne. Eine endgültige Entscheidung über den Tennis-Superstar, der beim Kampf gegen seine drohende Abschiebung aus Australien einen Aufschub erhalten hat, soll nicht vor einer für Montag angesetzten Gerichtsverhandlung fallen, wie ein australischer Regierungsanwalt sagte.

Darf Djokovic noch zu den Australian Open?

Becker erklärt umstrittenen Ruf von Djokovic

„Ich bin mir sicher, dass er in seiner ersten Pressekonferenz die richtigen Worte finden würde“, sagte Becker: „Das Tennis in Australien würde davon profitieren, wenn er spielt. Er ist einer der Größten aller Zeiten und will einen Rekord aufstellen.“