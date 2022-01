Bundesliga: VfL Bochum 1848 – VfL Wolfsburg (Sonntag, 17:30 Uhr)

Der VfL Wolfsburg will nach sechs Spielen ohne Sieg beim VfL Bochum 1848 endlich wieder einen Erfolg landen. Am letzten Spieltag kassierte Bochum die neunte Saisonniederlage gegen den 1. FC Union Berlin. Wolfsburg erntete am letzten Spieltag nichts und ging mit 0:4 als Verlierer im Duell mit dem FC Bayern München hervor. Das Hinspiel zwischen beiden Teams endete 1:0 für den VfL Wolfsburg.