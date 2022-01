Bundesliga: FC Bayern vor Spiel gegen Borussia Mönchengladbach - ist die Austragung fair?

Seit die Corona-Pandemie vor knapp zwei Jahren um sich gegriffen hat, haben sich in vielen Bereichen der Gesellschaft kleinere und größere Gräben aufgetan.

Davon ist auch der Sport nicht verschont geblieben – vor allem wenn es um die Frage geht, ob er unter Corona-Bedingungen überhaupt stattfinden kann. Die Bundesliga ist seit einigen Wochen zu den unbeliebten Geisterspielen zurückgekehrt, hält aber am Spielbetrieb fest. ( Fragen und Antworten zum Corona-Chaos der Bayern )

Mit dem Überschwappen der Omikron-Welle steht nun eine neue Herausforderung an: Bis wann kann man es einem Team noch zumuten, gegen den Ball zu treten? Oder präziser gefragt: Wie viele Corona-Ausfälle muss eine Mannschaft beklagen, damit der Fairplay-Gedanke nicht ad absurdum geführt wird?

An der Säbener Straße dürften sie sich angesichts von aktuell neun COVID-Patienten genau diese Frage stellen, auch wenn Cheftrainer Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Gladbach (Bundesliga: FC Bayern - Borussia Mönchengladbach, Fr., ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) keinerlei Anzeichen von Weinerlichkeit erkennen ließ.

Nagelsmann: „Ich bin keiner, der rumheult“

„Ich fände es besser, wenn man das Spiel des FC Bayern verschieben würde“, sagte Söder in der Bild. Es sei „nicht wettbewerbsfair“, wenn trotz des riesigen Corona-Lazaretts des Rekordmeisters der Anstoß wie geplant am Freitagabend erfolgen sollte.

Mit dem positiv getesteten Alphonso Davies hatte sich am Mittwoch die Anzahl von Bayerns Corona-Fälle auf neun erhöht. Zusammen mit den Afrika-Cup-Startern und den verletzten Spielern lässt sich die verbliebene Elf tatsächlich nur noch als bunt zusammengewürfelter Haufen bezeichnen.

Vor allem in der Abwehr hat Nagelsmann fast keine Optionen mehr, auch wenn zumindest Niklas Süle doch noch rechtzeitig fit werden dürfte .

Absagen oder spielen lassen? User sind gespalten

Darf man also einer Mannschaft einen solchen Aderlass zumuten – oder wird dies als höheres Schicksal verbucht?

Tenor: Wenn die Bayern-Bosse die Malediven-Tour von Manuel Neuer und Lucas Hernández oder Dayot Upamecanos Senegal-Urlaub absegnen, tragen sie letztlich selbst die Schuld an dem Schlamassel. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Grundsätzlich steht auf der einen Seite die Gesundheit aller Beteiligten im Vordergrund, was für eine Absage spräche. Bei einer Verschiebung würde wiederum schnell der Vorwurf einer Lex Bayern im Raum stehen.

In einer SPORT1-Umfrage waren allerdings diejenigen User in der Überzahl, die einer Absage befürworten, wenn auch nur knapp. Von über 83.000 Stimmen (Stand Donnerstagabend) sprachen sich nur 44 Prozent der Befragten dafür aus, dass die Parte über die Bühne gehen sollte – Corona-Lazarett hin oder her.