DEL: Auch Grizzlys Wolfsburg in Isolation

Die Grizzlys Wolfsburg aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) befinden sich nach einigen positiven Coronatests in häuslicher Isolation und werden nicht zu ihren Spielen am Wochenende antreten können.

Die Maßnahme betreffe „die gesamte Mannschaft, inklusive des Trainer- und Betreuerstabs“, das teilte der Klub am Donnerstag mit.

Der Spielplan der DEL wird in diesen Tagen massiv durcheinandergewirbelt. Erst am Dienstag hatten sich Red Bull München und die Iserlohn Roosters in Isolation begeben müssen.