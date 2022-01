FC Bayern hat Corona-Problem vor Gladbach-Spiel: Explizite Reisewarnung der Bosse fehlte

Gleich neun positive Fälle in dieser Woche - und nicht wenige davon hatten sich im Urlaub infiziert. So sitzen Manuel Neuer und Lucas Hernández auf den Malediven fest, während Kingsley Coman aktuell in Dubai verweilen muss. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

In diesen Zeiten in den Urlaub zu fahren, ist immer mit erhöhtem Risiko verbunden – die Verantwortlichen des Klubs trugen aber auch wenig dazu bei, um die Reisen zu unterbinden.

„Ich will nicht sagen, dass ich bei dem Thema aggressiv werde...“

„Ich will nicht sagen, dass ich bei dem Thema aggressiv werde, aber ein bisschen kribbelt es schon in mir. Es geht damit los, dass ich kein Kindergärtner oder Erzieher bin, sondern Fußballtrainer“, grantelte er.

Nagelsmann: „Wir haben Spieler, die in einem mündigen Alter sind und eine gewisse Eigenverantwortung haben. Wir haben dieselben Empfehlungen, Verhaltensweisen und Regularien mit ihnen besprochen, wie wir es schon in den beiden letzten Jahren getan haben.

Für den FCB-Coach war es kein Thema, den Profis ihre Urlaubsreise zu verwehren, „Es gibt nicht die Option, wenn sie nicht per Gesetz so geregelt wäre, dass ein Spieler nicht in den Urlaub fahren darf. Es gibt einen ganz wichtigen Faktor im Profisport, die so genannte psychische Erholung“, sagte Nagelsmann.