DOSB: Torsten Burmester neuer Vorstandsvorsitzender

"Torsten Burmester verfügt über 20 Jahre Führungserfahrung im Sport und in der Bundes- und Landesverwaltung. Er kennt daher die nationalen und internationalen Sportstrukturen und die Herausforderungen, die den organisierten Sport in Deutschland betreffen, sehr gut", sagte Präsident Thomas Weikert, der selbst erst vor gut einem Monat zum neuen Oberhaupt des DOSB gewählt worden war.

Burmester will nun zunächst „die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Zentrale in Frankfurt kennenlernen“ sowie das Gespräch mit den Mitgliedsorganisationen und dem übrigen Vorstand suchen, sagte er, „um den DOSB wieder in ruhigeres Fahrwasser zu führen“.