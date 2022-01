FC Bayern: Sven Ulreich vor Bayern-Comeback - Feuerwehrmann oder Unsicherheitsfaktor?

Da Stammtorwart Manuel Neuer aufgrund einer Corona-Infektion ausfällt und sich noch bis zum Sonntag auf den Malediven in häuslicher Isolation befindet, wird der 33 Jahre alte Ulreich am Freitagabend gegen Borussia Mönchengladbach zwischen den Pfosten stehen. (Bundesliga: FC Bayern - Borussia Mönchengladbach, Freitag, ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) .

Für den früheren Stuttgarter bedeutet die Partie gegen die Fohlenelf das erste Bundesligaspiel seit dem 3:1-Sieg gegen den SC Freiburg am 20. Juni 2020.

Seitdem ist viel passiert. Ulreich wechselte im Oktober 2020 zum HSV in die 2. Liga, verpasste den Aufstieg und kehrte vor dieser Saison als Ersatzkeeper hinter Manuel Neuer zum FC Bayern zurück.

Bundesliga: Fans feierten Ulreich frenetisch

„Ich habe in Hamburg nach dem verpassten Aufstieg meinen Vertrag aufgelöst. Als die Anfrage aus München kam, brauchte ich nicht lange überlegen“, sagte Ulreich damals über seine Rückkehr zum FCB.

Kurios: Ulreich saß in der Partie nur auf der Bank, da Ron-Thorben Hoffmann die Chance bekam, sich zu beweisen. Der Routinier bekam die Gesänge selbstverständlich mit und lief rot an, meisterte die Situation allerdings wie ein Profi.

FC Bayern: Ulreich in Testspielen als Unsicherheitsfaktor

In den Testspielen gegen den 1. FC Köln, Ajax Amsterdam und den SSC Neapel durfte der 33-Jährige von Anfang an ran – und der Rekordmeister musste in den drei Partien satte acht Gegentore einstecken.