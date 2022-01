BBL: Corona-Chaos bei ALBA Berlin - Spiel in Braunschweig verlegt

Der Corona-Ausbruch beim deutschen Basketball-Meister Alba Berlin sorgt für die nächste Spielverlegung in der Basketball Bundesliga (BBL).

Nachuntersuchungen am Donnerstag ergaben insgesamt elf Infektionen im Team sowie im Trainer- und Betreuerstab, das gab der Klub am Nachmittag bekannt. Für das am Sonntag geplante Spiel bei den Löwen Braunschweig beantragten die Berliner eine Verlegung, der die BBL bereits zugestimmt hat.