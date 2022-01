Bundesliga: Plant FC Bayern nach Corona-Ausfällen Transfers im Winter?

Der FC Bayern hat sich vor nicht allzu langer Zeit recht gut gelaunt in die Winterpause verabschiedet - kurz vor dem Rückrunden-Auftakt dürfte die Laune an der Säbener Straße merklich gesunken sein.

Transfers im Winter? So sehen es die Bayern

Zudem ist die Belastung im Januar nicht ganz so hoch wie in manch anderen Monaten beim FCB: Englische Wochen stehen keine an, am letzten Wochenende des Monats hat die Mannschaft sogar frei. Dazu kommt: Zum Ende der Rückrunde musste Nagelsmann auch schon auf Ergänzungsspieler wie Marc Roca setzen - und der Spanier wusste durchaus zu überzeugen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)