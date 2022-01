Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß spricht über seinen Flugzeugabsturz 1982

Anlässlich seines 70. Geburtstags am Mittwoch spricht Uli Hoeneß über ein für ihn unangenehmes Thema. Seine Erinnerungen an den Flugzeugabsturz von 1982 sind spärlich.

Am 17. Februar jenes Jahres stürzte eine Privatmaschine auf dem Weg von München zu einem Länderspiel nach Hannover ab, Hoeneß überlebte als einziger von vier Insassen. Die drei Toten waren Freunde des damaligen Bayern-Spielers. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Doch anlässlich seines 70. Geburtstags am 5. Januar stand er auch zu diesem traurigen Kapitel seines Lebens Rede und Antwort.

Hoeneß überlebt Flugzeugabsturz als einziger Insasse

Er machte deutlich, wie sehr in dieser Schicksalsschlag getroffen hatte. „Einen meiner besten Freunde habe ich verloren, der links neben mir saß im Flugzeug. Die beiden jungen Piloten, die ihr Leben gelassen haben. Das trifft einen natürlich ungeheuer“, sagte Hoeneß und fügte hinzu:

Mister FC Bayern! So gut war Uli Hoeneß als Spieler

Breitner besuchte Hoeneß im Krankenhaus

Kurz vor dem Ziel stürzte die Maschine in einem Waldgebiet ab. Hoeneß hatte im hinteren Teil des Flugzeugs geschlafen. Dieser Umstand rettete ihm vermutlich das Leben.

Die beruhigende Aussage des Piloten „war meine letzte Wahrnehmung“, schilderte Hoeneß, „und dann bin ich aufgewacht am nächsten Morgen um fünf Uhr, sechs Uhr morgens oder sieben Uhr morgens, da saßen Paul Breitner und meine Frau bei mir am Bett im Krankenhaus in Hannover.“