Novak Djokovic durfte damit nicht durchkommen - SPORT1-Kommentar

Für den Profisport und seine Stars gelten in der Pandemie andere Regeln als für den Rest der Welt: Sehr oft war diese Klage zu hören, nicht immer war sie unberechtigt.

Die Entscheidung, dem augenscheinlich ungeimpften Tennis-Superstar die Einreise nach Australien zu verweigern, verdient höchste Anerkennung. Sie ist gut und richtig auf vielen Ebenen - so es denn in der noch offenen juristischen Klärung bei ihr bleibt.

Novak Djokovic steht nicht über den Regeln

Warum auch, verdammt noch mal? Die politische Intervention von Serbiens Präsident Aleksandar Vucic, der angesichts dessen Festhaltens am Melbourner Airport von einer Belästigung Djokovics sprach, erscheint im Vergleich mit der australischen Konsequenz in einem umso beschämenderen Licht.

Es hätte einen Skandal sondergleichen markiert, wären die Verantwortlichen gegenüber dem Djoker ausgerechnet in Down under eingeknickt.