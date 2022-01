Vierschanzentournee: Eisenbichler Quali-Zweiter - Geiger mit Problemen

Markus Eisenbichler überzeugt in der Qualifikation für das zweite Springen in Bischofshofen. Karl Geiger macht einen Fehler.

Die Skisprung-Asse Markus Eisenbichler und Karl Geiger haben in der Qualifikation für den Abschlusswettbewerb der 70. Vierschanzentournee in Bischofshofen Licht und Schatten gezeigt. ( NEWS: Alles zum Skispringen )

Vierschanzentournee: Eisenbichler lauert hinter Kobayashi

Vor der Tournee-Entscheidung am Donnerstag (ab 17.30 Uhr im Liveticker ) liegen der Gesamtvierte Eisenbichler und Geiger (5.) nicht einmal drei Meter hinter dem drittplatzierten Norweger Halvor Egner Granerud zurück, der in der Qualifikation nur 32. wurde.

Auch Paschke und Wellinger qualifiziert

In den 25 K.o.-Duellen des ersten Durchgangs, in denen sich die Sieger und die fünf besten Verlierer für den zweiten Durchgang qualifizieren, kommt es zu folgenden Paarungen mit deutscher Beteiligung (in Klammern die Position in der Qualifikation):