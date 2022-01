VfB Stuttgart: Sasa Kalajdzic vor Comeback

„Sasa fühlt sich überraschend gut, es könnte für 60 Minuten reichen. Er ist eine Möglichkeit für die Startelf und wird sicher im Kader stehen“, sagte Trainer Pellegrino Matarazzo mit Blick auf den Start in die Rückrunde am Samstag beim Tabellenletzten SpVgg Greuther Fürth.

Weitere Zugänge schloss der Coach jedoch nicht aus. "Ich habe vollstes Vertrauen in den Kader", sagte er zwar, doch sollten sich "Optionen ergeben, dann werden wir was machen. Aber wenn nicht, ist das auch in Ordnung."