Nächster Coronafall bei Fortuna Düsseldorf: Der Fußball-Zweitligist teilte am Donnerstag mit, dass Stürmer Emmanuel Iyoha positiv getestet wurde. Iyoha hat sich in häusliche Quarantäne begeben und weist keine Symptome auf. Erst am Mittwoch war Felix Klaus positiv getestet worden.