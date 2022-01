Ski Alpin: Slalom in Zagreb wegen irregulärer Verhältnisse abgebrochen

Rennabbruch beim Slalom in Zagreb © AFP/SID/DAMIR SENCAR

Der Weltcup-Slalom in Zagreb wird wegen irregulärer Pistenverhältnisse im ersten Durchgang nach 19 Startern abgebrochen. Ein faires Rennen war zuvor nicht möglich.

Der Münchner Linus Straßer lag zu diesem Zeitpunkt auf Platz neun (+2,16 Sekunden) und damit auf Olympiakurs. Dem 29-Jährigen fehlt noch die halbe Norm und damit eine Platzierung unter den Top15 zur Teilnahme an den Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar).

In Zagreb ließen die schlechten Schneeverhältnisse kein faires Rennen zu. Der Slalom war wegen der jüngsten Wetterkapriolen in der kroatischen Hauptstadt bereits von Mittwoch auf Donnerstag verschoben worden.

Am Dienstag hatten die Frauen am „Bärenberg“ einen kompletten Slalom in zwei Läufen trotz widrigster Bedingungen absolviert.