Guardiola und Assistent Lillo mit Corona infiziert

Teammanager Pep Guardiola von Manchester City ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der englische Meister am Donnerstag mitteilte, wird der 50-Jährige das Drittrunden-Spiel im FA Cup am Freitag bei Swindon Town (21.00 Uhr) verpassen. Auch Guardiolas Assistent Juanma Lillo erhielt nach einem Test am Dienstag ein positives Ergebnis.