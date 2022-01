Biathlon: Beispielloses Schnee- und Corona-Chaos in Oberhof

Beispielloser Schneemangel, Geisterkulisse und Coronasorgen: Der Heimweltcup in Oberhof ist von zahlreichen Problemen beeinträchtigt.

Die Bö-Brüder Johannes Thingnes und Tarjei starrten irritiert nach draußen auf die braunen Matschpisten und grünen Wiesen am Rennsteig. (Biathlon: Alles News)

Von einer Weltcupstrecke war in Oberhof 48 Stunden vor dem Auftakt ins Olympia-Jahr nur wenig zu sehen, das Training der Biathleten musste auf die nahegelegene Skihalle beschränkt werden. „Gerüchten zufolge findet die Weltmeisterschaft nächstes Jahr im Skitunnel statt“, spottete Tarjei Bö mit Blick auf die 2023 an gleicher Stelle angesetzten Titelkämpfe. (Biathlon: Die Weltcupstände)

Geisterkulisse in Oberhof

Nach der vorsorglichen Verschiebung des Sprints der Männer von Donnerstag (14.15 Uhr) auf Freitag ( 11.30 Uhr LIVE im Ticker ) gab es zumindest wettermäßig am Mittwochmittag Entwarnung. „Oberhof sieht endlich wieder winterlich aus“, verkündete Organisationschef Thomas Grellmann die frohe Botschaft.

Dauerregen vor Biathlon-Auftakt 2022

Zuvor war die 50 Zentimeter dicke Schneeschicht nach tagelangem Dauerregen, fast zweistelligen Plustemperaturen und einem Sturm am Neujahrswochenende nahezu verschwunden. Die Sicherheit durch zwei neue Depots mit über 25. 000 Kubikmeter Schnee und einer neuen Beschneiungsanlage war trügerisch.

„Wir mussten dennoch an die Grenzen gehen. Das habe ich mir im Traum nicht vorstellen können“, sagte Grellmann, der von einer beispiellosen Erfahrung sprach. Ein Wetter wie in den letzten Tagen habe er „an einem Wintersportort in Deutschland noch nie erlebt“.