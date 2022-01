Dirk Nowitzki geehrt: Auch eine NBA-Ikone setzt ihm ein Denkmal

NBA-Commissioner Adam Silver richtet in seiner Rede rührende Worte an den Deutschen: „Sie lieben dich hier in Dallas, aber sie lieben dich auch in der ganzen Welt. Du warst ein Pionier für internationale Spieler, viele der jungen Spieler heute sind damit aufgewachsen, dich im Fernsehen zu sehen. Ein internationaler Spieler zu sein hatte eine andere Bedeutung, bevor du in die Liga gekommen bist.“