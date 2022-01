Anzeige

Hoeneß zu Corona-Sorgen: "Hoffe, der Wettbewerb bleibt fair" Hoeneß zu Corona-Sorgen: "Hoffe, der Wettbewerb bleibt fair"

Hoeneß blendet Corona-Sorgen vor Rückrundenstart aus © FIRO/FIRO/SID

SID

Trainer Sebastian Hoeneß von der TSG Hoffenheim blendet die Corona-Sorgen vor dem Rückrundenstart in der Fußball-Bundesliga aus.

Frankfurt am Main (SID) - Trainer Sebastian Hoeneß von der TSG Hoffenheim blendet die Corona-Sorgen vor dem Rückrundenstart in der Fußball-Bundesliga aus. "Mein Einfluss ist null. Ich kann nur das beeinflussen, was hier passiert. Wir hoffen, dass solche Fälle wie bei Bayern nicht so häufig entstehen und der Wettbewerb fair bleibt", sagte der 39-Jährige vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FC Augsburg.

Bei den TSG-Profis seien angesichts der sich zuspitzenden Corona-Lage "die Sinne geschärft" worden. "Wichtig ist eine Sensibilisierung. Die Jungs bekommen es eindrücklich jeden Tag selbst mit, was da abgeht", sagte Hoeneß. Die Kraichgauer haben in Ermin Bicakcic derzeit einen positiv auf das Coronavirus getesteten Spieler in ihren Reihen.

Anzeige