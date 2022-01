Afrika Cup: Aubameyang ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden

Ihr Stürmer-Star Pierre-Emerick Aubameyang wurde vor seiner Einreise in Kamerum positiv auf Corona getestet. Das berichtet Chris Wheatley.

Damit wird der Spieler des FC Arsenal das Auftaktspiel am Montag gegen die Komoren verpassen.

Das Gleiche gilt auch für seinen Landsmann Mario Lemina, der ebenfalls positiv getestet wurde. Die beiden Spieler wurden zusammen in Dubai beim Feiern gefilmt.

Der Afrika Cup beginnt am 9. Januar. Gabun trifft in der Gruppe C noch auf Ghana (14.1.) und auf Marokko (18.1.).