Skirennläuferin Hilzinger positiv getestet

Hilzinger kann am Wochenende nicht an den Start gehen © AFP/SID/MARCO BERTORELLO

Hilzinger werde deshalb nicht bei den Rennen im slowenischen Kranjska Gora am Wochenende starten können, hieß es. Der 24-Jährigen gehe es gut, sie sei symptomfrei und in Isolation, teilte der DSV auf Nachfrage weiter mit.

Hilzinger blickt auf sechs Weltcup-Starts in diesem Olympia-Winter zurück. Dreimal fuhr die Oberstdorferin in die Punkteränge. Zum Jahresauftakt am Dienstag beim Slalom in Zagreb fuhr sie als 21. ihr bestes Saisonergebnis ein.