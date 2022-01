Bahnrad-Weltmeisterin Pieters wird in der Heimat weiterbehandelt

Amy Pieters wird von Spanien zur Weiterbehandlung in ihre Heimat geflogen. Die nach einem Trainingsunfall im künstlichen Koma liegende atmet inzwischen wieder selbstständig.

Pieters war im Trainingslager der niederländischen Nationalmannschaft in der Nähe von Calpe am Tag vor Heiligabend gestürzt und in Alicante notoperiert worden, um den Überdruck im Kopf zu verringern.