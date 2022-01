Vierschanzentournee heute: 4. Springen in Bischofshofen mit Geiger, Kobayashi LIVE im TV, Stream & Ticker

Am Donnerstag steht bei der Vierschanzentournee das abschließende vierte Springen in Bischofshofen an. ( Die Qualifikation ab 14.30 Uhr und das vierte Springen der Vierschanzentournee ab 17.30 Uhr im SPORT1 -LIVETICKER )

Dabei werden aufgrund des geänderten Zeitplans in Folge des abgesagten Springens in Innsbruck am Dienstag sowohl die Qualifikation als auch die beiden Wettbewerbsdurchgänge an einem Tag durchgeführt.